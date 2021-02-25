Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 25 февраля внес изменения в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. В частности, из него изъяли международный телеканал о животных и истории Viasat Nature / Viasat History.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как рассказали, в Нацсовете, в орган поступила просьба представителя иностранной частной компании с ограниченной ответственностью Viasat World Limited (Великобритания) изъять из перечня разрешенных программ телеканал Viasat Nature/Viasat History. Между тем его трансляция на территории Украины была прекращена с 1 ноября 2020 года.

Сейчас перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, насчитывает 179 телеканалов.

Ранее глава Нацсовета посетовала, что без закона о медиа нельзя запретить эфиры оппозиционных телеканалов в YouTubе.

Как писала "Страна", регулятор также призывал запретить поставки смартфонов и телевизоров из России.