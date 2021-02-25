Вследствие пандемии Covid-19 поток туристов в Чернобыльской зоне отчуждения за прошедший 2020 год снизился более чем в три раза.

Об этом со ссылкой на заместителя главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Максима Шевчука сообщает "Укринформ".

"Поток туристов (в Чернобыльской зоне отчуждения - Ред.) упал почти на 70%, но это общемировая тенденция, вызванная пандемией", - говорит Максим Шевчук.

При этом он добавил, что количество туристов, посетивших Зону отчуждения, снизилось с 123 403 человек в 2019 году до 36 470 человек в 2020 году. В то же время увеличилась доля украинских посетителей.

"В 2020 году половина посетителей были украинцами, что превысило показатели 2019 года", - сообщил замглавы ГАЗО.

Ранее "Страна" сообщала, что у Чернобыльской зоны отчуждения появился логотип и бренд. Его разработкой занималось украинское креативное агентство Banda Agency.

Также напомним, что в 2019 году в зоне отчуждения ЧАЭС утвердили более двух десятков маршрутов для туристов. Благодаря им тогда установили рекорд посещаемости зоны отчуждения: за 8 месяцев в ней побывал 74 671 турист, а за весь год - 123 403 человека.