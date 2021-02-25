Возле столичного офиса партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" на улице Шота Руставели 25 февраля прошло задержание автобуса с сотрудниками охранного агентства "Шторм". Об этом сообщил "Стране" депутат партии Илья Кива. Он назвал это событие очередной попыткой давления на политсилу.

По словам Кивы, полиция задержала у офиса ОПЗЖ девятерых сотрудников охранного агентства.

"В офис партии ОПЗЖ приехала полиция и спецподразделение Нацпола. На территории офиса находится автобус, в котором были сотрудники охранного агентства "Шторм". Полиция задержала девятерых сотрудников охранного агенства вместе с автобусом. Надели наручники. Объяснили, что этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение. Естественно, данный автобус ни в каких провокациях не участвовал. Пока ждём адвокатов, следственно-оперативную группу для продолжения процессуальных действий. У людей есть документы, провели первичный осмотр - никаких запрещённых предметов нет. Я считаю, что это очередная провокация и элемент давления на нашу политическую силу", - сообщил "Стране" Илья Кива.

Задержание автобуса и находившихся в нем людей на ул.Шота Руставели в Киеве в четверг вечером не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе партии, заявил глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в чёрном, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, потом уехали. Был введён план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны 2 автобуса", - рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

По его словам, один автобус был задержан в районе ул. Шота Руставели в Киеве, второй – в Киевской области.

Позже Илья Кива сообщил, что в Киевской области поймали как раз "настоящих бандитов", а автобус "Шторма" был задержан по ошибке.

"По нашей информации, тот автобус, который действительно участвовал в неправномерных действиях, задержали с бандитами в Козине. А наш автобус - это всего лишь системная ошибка или же системное давление. Но мы рассчитываем, что все-таки по ошибке задержали. Ждём извинений от руководства Нацполиции за некорректные действия", - сообщил Кива.

Ранее "Страна" писала, что под киевский офис "Оппоплатформы" вечером в четверг приехал спецназ и проводятся обыски.

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