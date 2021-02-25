Бывшая министр финансов Украины Оксана Маркарова поблагодарила президента Владимира Зеленского и главу украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу за доверие в связи с назначением ее послом Украины в США.

Об этом в четверг, 25 февраля, она написала в своем Facebook.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому и министру Дмитрию Кулебе за доверие и амбициозные задачи. Рада присоединиться к эффективному украинскому дипломатическому войску мужчин и женщин, неутомимая работа которых - неотъемлемая часть многих побед как на международной арене, так и в Украине", - написала Маркарова.

"Люблю Украину и верю в то, что наша тысячелетняя история, помноженная на уникальную жизнестойкость, несмотря на многочисленные атаки, и начатая трансформация в современную инновационную страну, вместе с возвращением в европейскую семью и будущим членством в НАТО, дает нам шанс в 21 веке стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки", - добавила посол.

Маркарова работала в Минфине с 2015 года, с июня 2018 года она возглавила министерство. 29 августа 2019 года она была повторно назначена на должность министра финансов. 4 марта 2020 года постановлением Верховной рады была уволена вместе с большей частью Кабинета Министров Украины.

В конце декабря замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США.

25 февраля Зеленский подписал указ о назначении.