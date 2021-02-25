Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что паспорта вакцинации не следует вводить для зарубежных поездок.

Это решение приняли в связи с тем, что до сих пор неизвестно, насколько вакцины защищают человечество от Covid-19. Хотя ранее сообщалось, что Европейский союз разрабатывает введение "сертификата вакцинации", но это не будет паспортом вакцинации.

Об этом сообщает Daily Mail.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе доказательство прививки не требуется, потому что остаются "критические неизвестные в отношении эффективности вакцинации в снижении передачи инфекции".

Также в ВОЗ считают, что привитые люди не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

"В настоящее время позиция ВОЗ заключается в том, что национальные власти и операторы транспортных средств не должны вводить требования доказательства вакцинации от Covid-19 для международных поездок в качестве условия для отъезда или въезда",- говорят в организации.

В то же время власти некоторых стран, таких как Греция и Испания, настаивают на быстром принятии сертификата ЕС для тех, кто уже привит, чтобы люди могли снова путешествовать.

В частности, члены ЕС согласны с тем, что введение сертификата вакцинации будет приветствоваться, на отмечается необходимость проработать детали, в том числе, должен ли сертификат быть в цифровой форме, приниматься во всем мире и на каком этапе двухэтапного процесса вакцинации он должен быть выдан.

Напомним, что в ЕС были намерены выдавать сертификаты для обхода ковид-ограничений. Такие сертификаты могли избавить от необходимости карантинных ограничений и требования обязательно проходить тесты на коронавирус.

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от коронавируса и переболевших. В министерстве предупредили о серьезных наказаниях для тех, кто будет подделывать такие документы.