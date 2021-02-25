В работе мессенджера в социальной сети Facebook в четверг, 25 февраля, произошел масштабный сбой. Пользователи на территории Украины, Польши, Чехии, Словакии, США и других странах сообщали о проблемах с отправкой сообщений.

Об этом информирует портал Downdetector.

Сначала проблемы с Facebook Messenger возникли у жителей США, Канады и Великобритании, однако позже сбой произошел стал заметен и на территории Европы.

68% пользователей сайта сообщили о проблемах с отправкой сообщений, еще 31% заявили, что не могут даже войти в свой аккаунт.

Напомним, 21 февраля проблемы возникли и у пользователей мессенджера Telegram. Украинцы жаловались на пропавший список контактов и проблемы с отправкой сообщений.

Ранее мы писали, что в прошлом году у пользователей со всего мира временно перестал работать YouTube и даже поисковик Google.