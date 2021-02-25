Глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о побочных эффектах от вакцинации против Covid-19. По его словам, они похожи на те, которые могут появиться после вакцинации против гриппа: покраснение места введения вакцины, повышение температуры. Об этом министр здравоохранения рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Они (побочные эффекты - Ред.) могут быть разные, например, покраснение места, где непосредственно вводилась вакцина, или у человека может повыситься температура... Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делали прививки от гриппа", - сказал Степанов.

По его словам, наименьшее количество побочных эффектов наблюдается у инактивированных вакцин (когда возбудитель болезни культивируется в лабораторных условиях, а затем убивается с помощью термической обработки или химических веществ). Такой вакциной, по словам Степанова, является вакцина производства Sinovak.

В общем, как отметил министр, конечный механизм действия любой вакцины - сформировать у человека иммунитет к болезни.

"Он одинаков (механизм - Ред.). Просто отличается способ изготовления этих вакцин, технология изготовления", - сказал Степанов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за первые полчаса вакцинации от Covid-19 привили 30 медиков.

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