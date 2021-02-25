В одном из общежитий в Коростышеве, Житомирской области, найдено тело 18-летней студентки. По предварительной версии, девушка покончила с собой, приняв смертельную дозу таблеток.

Об этом в четверг, 26 февраля, со ссылкой на представителей полиции информирует "Укринформ".

"Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней студентки, которую обнаружили мертвой в общежитии в Коростышеве. Все обстоятельства указывают, что она совершила самоубийство. Изъятые блистера от таблеток и вся информация о причине смерти выясняется", - заявили в полиции.

Правоохранители изъяли гаджеты девушки для осуществления проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.

Напомним, недавно в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Киеве.

Также мы писали о том, что из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям. После этого в Раде были зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Кроме того, "Страна" разбиралась, почему после волны гибели подростков в Украине снова заговорили о группах смерти.