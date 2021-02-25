Директор лицея №2 Сосновки (Львовская область) Наталья Щербань придралась ко внешнему виду учеников 10-го класса. Педагога возмутил неправильный, по ее мнению, стиль одежды, в которой якобы можно только собирать клубнику в Польше, и некрасивый целлюлит у девочек.

Монолог директора с претензиями к школьникам был опубликован 24 февраля в Фейсбук-сообществе "Наш городок Сосновка".

Учительница удивилась, почему десятиклассницы явились в школу в брюках, если "на улице уже тепло". А одежду назвала рабочей.

"Почему в рабочих штанах? На улице тепло - а вы в рабочих штанах. Если не обтянуты - уже рабочие. Понятно, девки, готовитесь собирать малину и клубнику ", - довольно бесцеремонным тоном начала критиковать директор.

"Значит, привести себя в порядок, найти нормальные брюки - не рабочие штаны", - дала она указание.

Затем она сделала замечание девушкам за платки.

"Что за манера! Я еще в свои годы могу надеть на себя какую-то шаль. А стоять, платком сверху накрыться - как баба 30 лет... Девочки, это не одежда! Я понимаю, что вы изо всех сил старались, перерыли весь гардеробчик", - добавила директор.

После этого она с возгласом "ой, мама родная", раскритиковала бантик ученицы, поерничав: "Он что, украшает тебя? Ты считаешь это нормально?"

Еще одной школьнице она указала на целлюлит, который "некрасиво вырос". А также заявила, что не пустит учеников в школу, если те не приведут себя в порядок.

"Просто накажу, если в таком виде как тети-моти, матрёхи придете в школу", - пригрозила Щербань.

Под публикацией аудиозаписи многие пользователи начали защищать директора, заметив, что дети должны выглядеть опрятно, а педагог говорит доступным для них языком.

"Поверьте, я часто бывала в школе, и внешний вид некоторых учеников просто поражал. Мини-юбки такие, что на дискотеках, наверное, им место, открытые кофточки с декольте. Я не консерватор, но это не одежда для школы. Директор школы просто хочет, чтобы ученики имели соответствующий вид", - написала пользовательница Виктория Реминская.

Других же комментаторов возмутили манера общения с детьми и замечания по внешнему виду.

"Я еще училась в 90-х. Она у нас преподавала зарубежную литературу. Как преподаватель она интересно проводила уроки, я слушала с удовольствием. Но унижать и морально добивать иногда просто так - было. Тоже прошла через некоторые неприятные моменты", - высказалась Александра Яворская.

На днях "Страна" рассказывала об учительнице лицея под Ровно, которая забралась на парту в камуфляже, чтобы рассказать детям о Майдане.

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