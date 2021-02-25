В МОЗ напомнили о десяти главных способах защиты при работе с инфекционными больными
Стандартные меры защиты - это группа методов профилактики инфицирования. Медработники всегда должны быть вооружении средствами индивидуальной защиты. Ведь работа с пациентами - опасная и рискованная.
Особенно это касается тех, кто работает с больными туберкулезом, корью, Covid-19. Об этом напомнил центр общественного здоровья.
10 стандартных мер защиты:
- гигиена рук;
- использование перчаток (при необходимости);
- халат защитный (при необходимости);
- маски (при необходимости);
- использование защитных очков или щитков (при необходимости);
- безопасные практики выполнения инъекций
- безопасное оборудование и инструменты;
- безопасное обращение с отходами;
- очищение помещений;
- безопасное белье.
Очищение помещений и использования чистого и безопасного оборудования
Уборка помещений - одна из ключевых профилактик распространения патогенов в медучреждениях. Фактически, это очищение поверхностей, удаления грязи, мусора, органических веществ, уменьшение количества микроорганизмов на загрязненной поверхности. Очистка осуществляется последовательно: от наименее до наиболее загрязненных поверхностей. Пол очищают последней. Рабочее оборудование дезинфицируют сразу после использования.
Средства дезинфекции. Растворы должны быть необходимой концентрации в соответствии с рекомендациями производителя. Слишком высокая концентрация имеет токсическое воздействие на лицо, контактирует с раствором.
Запрещено. Использовать распыления фенолвместимых, четвертинных аммониевых соединений, озона и перекиси водорода.
Дозаторы, аппараты ИВЛ должны быть очищены и дезинфицированы перед использованием для другого пациента и / или после использования. Обеспечение каждого пациента индивидуальным набором некритического медицинского оборудования таким, как термометр, стетоскоп, тонометр снижает риски передачи инфекционных агентов.
Также к поверхностям, которые следует очищать и дезинфицировать необходимо добавить компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Советуем при осмотре пациентов совсем не иметь при себе личной карманной техники.
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