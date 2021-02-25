Стандартные меры защиты - это группа методов профилактики инфицирования. Медработники всегда должны быть вооружении средствами индивидуальной защиты. Ведь работа с пациентами - опасная и рискованная.

Особенно это касается тех, кто работает с больными туберкулезом, корью, Covid-19. Об этом напомнил центр общественного здоровья.

10 стандартных мер защиты:

гигиена рук;

использование перчаток (при необходимости);

халат защитный (при необходимости);

маски (при необходимости);

использование защитных очков или щитков (при необходимости);

безопасные практики выполнения инъекций

безопасное оборудование и инструменты;

безопасное обращение с отходами;

очищение помещений;

безопасное белье.

Очищение помещений и использования чистого и безопасного оборудования

Уборка помещений - одна из ключевых профилактик распространения патогенов в медучреждениях. Фактически, это очищение поверхностей, удаления грязи, мусора, органических веществ, уменьшение количества микроорганизмов на загрязненной поверхности. Очистка осуществляется последовательно: от наименее до наиболее загрязненных поверхностей. Пол очищают последней. Рабочее оборудование дезинфицируют сразу после использования.

Средства дезинфекции. Растворы должны быть необходимой концентрации в соответствии с рекомендациями производителя. Слишком высокая концентрация имеет токсическое воздействие на лицо, контактирует с раствором.

Запрещено. Использовать распыления фенолвместимых, четвертинных аммониевых соединений, озона и перекиси водорода.

Дозаторы, аппараты ИВЛ должны быть очищены и дезинфицированы перед использованием для другого пациента и / или после использования. Обеспечение каждого пациента индивидуальным набором некритического медицинского оборудования таким, как термометр, стетоскоп, тонометр снижает риски передачи инфекционных агентов.

Также к поверхностям, которые следует очищать и дезинфицировать необходимо добавить компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Советуем при осмотре пациентов совсем не иметь при себе личной карманной техники.

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