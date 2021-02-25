Житель Херсона пытался провезти в аннексированный Крым 20 килограммов каннабиса, стоимостью почти 6 миллионов гривен. Правоохранители задержали нарушителя.

Об этом в четверг, 25 февраля, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, запрещенное вещество - каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал во временно оккупированный Крым, откуда планировал доставить наркотик в РФ. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет ориентировочно 5,6 млн грн", - говорится в сообщении.

На данный момент нарушитель задержан, правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении в совершении преступления.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями УСБ Украины в Херсонской области и пограничниками Херсонского отряда Госпогранслужбы.

Напомним, недавно правоохранители нашли дома у жителя Харькова более 80 килограмм каннабиса. Теперь ему грозит десять лет тюрьмы.

Напомним, в 2020 году почти 7 тысяч уголовных дел связанных с каннабисом и производными дошли до суда.