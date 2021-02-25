В четверг, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время поздравления Маркаровой с назначением, глава государства сказал, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. По мнению Зеленского именно эти качества являются "формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США".

Зеленский также обратил внимание, что послу нужно в первую очередь быть сосредоточенной на налаживании эффективного диалога с администрацией Байдена и укреплять двухпартийную поддержку Украины со стороны США. Также президент акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе и к усилиям по деоккупации Крыма.

Помимо этого глава государства говорил о важности усиления санкций США против строительства газопровода "Северный поток-2". Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

"Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей, и чего я от них требую", – сказал Зеленский.

Напомним, Вашингтон выдал агреман Маркаровой на должность посла Украины в США в конце прошлого года.

Также сообщалось, что Оксана Маркарова стала министром финансов 22 ноября, 2018 года. С июня этого же года она исполняла обязанности министра. Как семья Маркаровой связана с распродажей банковских активов подробно разбиралась "Страна".