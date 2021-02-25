В Минздраве процитировали Лесю Украинку, которая умерла в Грузии от туберкулеза
В День 150-летия со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки в Минздраве вспомнили о том, что она болела туберкулезом, от которого и умерла на лечении в Грузии в возрасте 42 лет.
"Хто вам сказав, що я слабка,
що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука
чи пісня й думка кволі?", - процитировал Минздрав поэтессу.
Также медики напомнили, что сегодня в Украине туберкулез излечим, а лечение противотуберкулезными препаратами абсолютно бесплатное.
"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. Заботьтесь о своем здоровье, регулярно делайте профилактические осмотры и вовремя вакцинируйте детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минздраве предлагают украинцам пройти анонимное анкетирование, чтобы проверить риски заражения туберкулезом.
Ранее "Страна" писала о том, что сегодня прививки от коронавируса получили уже 159 украинцев.
Также мы сообщали, что в Минздраве опубликовали карту бесплатных пунктов тестирования на коронавирус.