В День 150-летия со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки в Минздраве вспомнили о том, что она болела туберкулезом, от которого и умерла на лечении в Грузии в возрасте 42 лет.

"Хто вам сказав, що я слабка,

що я корюся долі?

Хіба тремтить моя рука

чи пісня й думка кволі?", - процитировал Минздрав поэтессу.

Также медики напомнили, что сегодня в Украине туберкулез излечим, а лечение противотуберкулезными препаратами абсолютно бесплатное.

"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. Заботьтесь о своем здоровье, регулярно делайте профилактические осмотры и вовремя вакцинируйте детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве предлагают украинцам пройти анонимное анкетирование, чтобы проверить риски заражения туберкулезом.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня прививки от коронавируса получили уже 159 украинцев.

Также мы сообщали, что в Минздраве опубликовали карту бесплатных пунктов тестирования на коронавирус.