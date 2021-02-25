"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд к восьмому марта. Это будет "Интерсити+" с сообщением "Киев - Харьков - Киев", который будет курсировать с 5 по 9 марта. Отправление поезда из Киева будет 5 и 8 марта, а из Харькова - 6 и 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поезд №720 Киев - Харьков отправится из Киева в 18:30 и прибудет в Харьков в 23:39. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Дарница (18:50-18:52), Борисполь (19: 06-19:08), Гребенка (20:05-20:07), Лубны (20:27-20:29), Ромодан (20:50-20:52), Миргород (21:09-21:11), Полтава-Киевская (22:02-22:04).

В обратном направлении поезд №719 Харьков - Киев отправится из Харькова в 5:54 и прибудет в Киев в 11:11. Поезд будет останавливаться на станциях Полтава-Киевская (07:34-07:37), Миргород (08:28-08:38), Ромодан (8:56 -08:58), Лубны (09:18-09:20), Гребенка (09:42-09:44), Борисполь (10:39-10:41), Дарница (10:54-10:56)", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" начала работу над челночными электричками Киев City Express.

Также сообщалось, что из-за коронавируса "Укрзализныця" отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск.