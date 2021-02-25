Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech оценивают безопасность и эффективность введения третьей дозы их вакцины от коронавирусной болезни для защиты от новых штаммов коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 25 февраля, на сайте Pfizer.

"Pfizer и BioNTech сообщили сегодня, что приступили к оценке безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы понять воздействие дополнительной дозы на иммунитет от заражения Covid-19, вызванного распространяющимися и потенциальными новыми возникающими вариантами SARS-CoV-2", - заявили в компании.

Представители Pfizer добавили, что оценка эффективности третьей дозы вакцины является частью клинических испытаний, в ходе которых "участникам первой фазы тестирования в США предложат возможность получить 30 микрограмм дополнительной дозы существующей вакцины через 6-12 месяцев" после получения двух доз.

"Хоть мы пока не видели никаких свидетельств того, что распространяющиеся варианты приводят к потере защиты, которую обеспечивает наша вакцина, мы предпринимаем ряд мер, действуем решительно и готовы в случае, если штамм станет устойчивым к защите, предоставляемой вакциной", - заявил глава Pfizer Альбер Бурла.

"Это исследование дополнительной дозы является важным для понимания безопасности третьей дозы и иммунитета против циркулирующих штаммов", - добавил он.

Также "с целью подготовки к любым потенциальным изменениям в штаммах в будущем" Pfizer и BioNTech обсуждают с регуляторами FDA (США) и EMA (ЕС) возможность проведения клинических испытаний для оценки варианта "вакцины с модифицированной последовательностью мРНК".

В исследовании принимают участие 150 человек в двух возрастных категориях: 18-55 и 65-85 лет. За состоянием здоровья участников исследования будут наблюдать "во время получения третьей дозы, затем через неделю и через месяц после этого". Участники испытаний "будут находиться под наблюдением в течение двух лет".

Ранее ученые обнаружили, что вакцина производства Pfizer/BioNTech может быть на две трети менее эффективной против штамма коронавируса из Южной Африки.

Также мы писали, что ЮАР намерена вернуть производителю миллион доз вакцины AstraZeneca, которая почти не работает против штамма коронавируса из Южной Африки.