Международный валютный фонд (МВФ) назвал продуктивными дискуссии с Украиной, которые прошли в ходе работы миссии в декабре-феврале, но при этом констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", - сказал он на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.

Напомним, 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд). Пока Украина получила $2,1 млрд первого транша.

В феврале этого года Международный валютный фонд завершил свою виртуальную миссию по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by без принятия положительного результата о пересмотре. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на получение денег от фонда до конца этого года.

Ранее "Страна" рассказывала о комиссиях, которые платит Украина за не полученные от МВФ кредиты.