Уголовное производство, по которому было принято решение о блокировке 426 сайтов, уже закрыто.

Об этом "Стране" сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Ранее Геращенко писал, что полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Уголовное производство, по словам Геращенко, будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуры.

Напомним, сегодня следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с требованием заблокировать работу 426 сайтов.

В числе попавших под ограничение сайтов оказались веб-страница российского издания РБК, сайт статистики мессенджера Telegram, социальная сеть "Живой Журнал" и другие.