Последний рабочий день февраля и всей зимы побалует украинцев настоящим весенним теплом. В пятницу, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего будет на западе, где прогреется до +18 градусов, а холоднее всего будет в Луганской, Черниговской и Сумской областях, где столбики термометров днем не поднимутся выше +7. Ветер западный 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в Украине будет балансировать в пределах от -1 до +3 градусов. В дневные часы практически на всей территории страны ожидается +11-18 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Укргидрометрцентр рассказал, каким будет март в Украине.

Также мы сообщали, что в Киеве ожидают наводнение из-за резкого потепления после морозов.