Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого суд приговорил к 2 годам и 5 месяцам колонии, этапировали из СИЗО "Матросская тишина". В какой именно колонии оппозиционер будет отбывать наказание не уточняется.

Об этом сообщил адвокат политика Вадим Кобзев в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 2 февраля Алексея Навального приговорили к к трем с половиной годам колонии по делу об Ив Роше. С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев, также в суде учли полтора месяца который политик провел под домашним арестом, в итоге в колонии он должен провести около 2 лет и пяти месяцев. После того, как оппозиционера задержали после прибытия в Москву из Германии, по России прокатилась волна массовых акций протеста.

Также Навального признали виновным в деле о клевете и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Дело против Алексея Навального о клевете было возбуждено еще в июне прошлого года. Тогда 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко счел оскорбительными комментарии оппозиционера о съемках пенсионера в официальном ролике про голосование за поправки в Конституции РФ.