Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого сегодня потребовала армия страны, пригрозил своим противникам арестами, если они перейдут границы политических заявлений.

Об этом сообщает "Лента. Ру".

По его словам, время "бархатных революций" прошло. Пашинян заявил, что его предложение о внеочередных выборах в парламент остается в силе, и предложил оппозиции начать консультации.

Также армянский премьер заявил, что вопрос его ухода с поста должен решить народ.

"Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади", - заявил он во время митинга на площади Республики в центре Еревана.

Ранее "Страна" писала о том, что после того, как армия Армении потребовала отставки Пашиняна, он заявил, что в стране нет угрозы переворота.

Также мы сообщали, что ждет Армению после требования армии об отставке премьера Пашиняна.