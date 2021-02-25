Представители веб-сайтов могут обжаловать постановление Голосеевского районного суда Киева о блокировке в течение всего пяти дней с момента получения копии судебного решения.

Об этом "Стране" сообщил адвокат, партнер АО "Клочков и партнеры" Иван Староста.

Он напомнил, что на данный момент в реестре судебных решений нет решения Голосеевского районного суда касательно блокировки 426 веб-ресурсов. Поэтому любая оценка законности действий судя является ничем иным, как предположением.

"Безусловно, следственный судья, осуществляя судебный контроль над соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, имеет право по ходатайству следователя или прокурора наложить арест на имущество и/или имущественные права. Вместе с тем, ст. 170 УПК Украины четко регламентирует, что арест допускается с целью обеспечения: сохранения вещественных доказательств; специальной конфискации; конфискации имущества как вида наказания или мероприятия уголовно-правового характера в отношении юридического лица; возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданский иск) или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды", - объяснил эксперт.

Он добавил, что, не имея текста определения о наложении ареста, невозможно установить, с какой целью следственный судья наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности.

"Так или иначе, определение о наложении ареста может быть обжаловано в апелляционный суд лицом, права и интересы которого таким решение нарушаются. Срок такого обжалования – 5 дней с момента принятия такого судебного решения, а в случае, если лицо не учувствовало при рассмотрении такого вопроса в суде – 5 дней с момента получения копии такого решения", – прокомментировал Иван Староста.

Напомним, сегодня следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с требованием заблокировать работу 426 сайтов.

В числе попавших под ограничение сайтов оказались веб-страница российского издания РБК, сайт статистики мессенджера Telegram, социальная сеть "Живой Журнал" и другие. В свою очередь полиция и прокуратура хотят оспорить это решение, так как суд постановил заблокировать работу сайта без участия правоохранителей.

Примечательно, что это дело было открыто по иску зернотрейдера Александра Николаевича Пана, который также известен в сфере IT-стартапов. В иске он указал, что на интернет-ресурсах была размещена информация, которую суд признал неправдивой и порочащей его достоинства. При этом список веб-сайтов, к которым имеет претензии истец, отличается от того, который был получен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).