Март 2021 года побалует украинцев погодой на уровне около средних многолетних значений. В частности, данные многолетних наблюдений говорят о том, что среднемесячная температура воздуха в марте колеблется от -3 до +2 градусов, а на Закарпатье и крайнем юге Украины - местами +3…+6 градусов. При этом месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет -22…-37 градусов, на юге Украины -11…-27 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха +16…+29 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу Украина станет одной из самых теплых стран Европы.

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