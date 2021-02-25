В распоряжении "Страны" оказался полный текст решения Голосеевского районного суда Киева о блокировке более 400 сайтов на территории Украины.

В нем приведен полный перечень веб-ресурсов, к которым операторы и интернет-провайдеры должны ограничить доступ.

В фабуле дела говорится, что заявление в полицию подал в конце декабря агробизнесмен Александр Пан, известный также в сфере IT-стартапов. Он заявил, что в его жизнь вмешивались третьи лица "с помощью сети интернет". Далее перечисляются сайты, которые "вмешивались" в его жизнь и размещали порочащую его информацию. И просьба к суду эти сайты арестовать и заблокировать.

При этом примеров статей, которые размещены на этих сайтах и нарушают закон, не приводится - в документе указаны только их адреса.

Примечательно, что указанный истцом список с тем, который поступил в Нацкомиссию связи, не совпадает. Так, в решении суда есть известный сайт Reddit, которого нет в списке ведомства. В частности - в жалобе Пана нет ни РБК, ни "Живого журнала", а в списке Нацкомсвязи они есть.

Кроме того, в решении суда заявителем выступает частное лицо. Хотя в заявлении Нацкомсвязи говорится, что вердикт Голосеевского суда им направил следователь Нацполиции, который ведет это дело.

Напомним, сегодня следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с требованием заблокировать работу 426 сайтов. При этом схема блокировки такая же как и по четырем телеграм-каналам, которые было предписано заблокировать вчера.

В числе попавших под ограничение сайтов оказались веб-страница российского издания РБК, сайт статистики мессенджера Telegram, социальная сеть "Живой Журнал" и другие. Кроме того, в этот список попал и винницкий городской интернет-портал 20minut.ua.

Ранее мы писали, что Национальная полиция Украины и прокуратура подадут апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, так как суд без их участия вынес определение и направил его в полицию.