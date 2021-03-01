Солцне в облаках. Фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 1 марта, на Украину обрушилась магнитная буря. Она достаточно сильная, поэтому ее отголоски будут доноситься еще 2 марта. 

В зоне особого риска оказались женщины всех возрастов. Насколько ощутимо вспышка на Солнце отразится конкретно на каждой зависит от ряда факторов: 

  • степени метеозависимости,
  • морального здоровья,
  • физического здоровья, 
  • есть ли сейчас ПМС или нет, 
  • беременная ли женщина,
  • есть ли хронические болезни.  

Магнитная буря будет находить наиболее болевую точки и бить туда. Поэтому постарайтесь это учитывать, чтобы минимизировать потрясения. 

До мужчин геомагнитные колебания тоже могут достать, особенного до тех, кто чутко переживает изменение погоды и эмоциональных по характеру. 

Всем сегодня рекомендовано пить успокоительные чаи и побольше чистой воды, есть полезно трижды в день, заниматься дыхательной гимнастикой и медитаций. Стирающим головными болями и гипертонией в дальнюю дорогу лучше не отправляться. 

В отдельном материале - полное расписание магнитных бурь на март 2021.  

Специально для читателей "Страны" детальный астрологический расклад - лунный календарь на март

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.