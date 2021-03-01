Сегодня, 1 марта, на Украину обрушилась магнитная буря. Она достаточно сильная, поэтому ее отголоски будут доноситься еще 2 марта.

В зоне особого риска оказались женщины всех возрастов. Насколько ощутимо вспышка на Солнце отразится конкретно на каждой зависит от ряда факторов:

степени метеозависимости,

морального здоровья,

физического здоровья,

есть ли сейчас ПМС или нет,

беременная ли женщина,

есть ли хронические болезни.

Магнитная буря будет находить наиболее болевую точки и бить туда. Поэтому постарайтесь это учитывать, чтобы минимизировать потрясения.

До мужчин геомагнитные колебания тоже могут достать, особенного до тех, кто чутко переживает изменение погоды и эмоциональных по характеру.

Всем сегодня рекомендовано пить успокоительные чаи и побольше чистой воды, есть полезно трижды в день, заниматься дыхательной гимнастикой и медитаций. Стирающим головными болями и гипертонией в дальнюю дорогу лучше не отправляться.

В отдельном материале - полное расписание магнитных бурь на март 2021.

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