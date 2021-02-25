Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить в стране реформу децентрализации. Для этого глава государства предлагает внести изменения в Конституцию, разработать необходимые нормативно-правовые акты и принять закон о местных референдумах.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 25 февраля, на заседании Совета развития общин и территорий.

"Первое - мы должны принять, наконец, изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о введении института префектов и ликвидации местных администраций.

"Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - пояснил Владимир Зеленский.

Также, по словам президента, нужно разработать нормативные акты, которые дадут импульс для развития общин.

"Вторая задача - разработать и принять нормативные акты, которые учитывают специфику самоуправления в наших городских общинах, дадут городам импульс для развития", - сказал Зеленский.

Также президент считает нужным разработать и принять законодательство о местных референдумах.

"Это усилит влияние общин на деятельность местной власти. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - заявил глава государства.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации в начале ноябре 2020 года.

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