Зе хочет изменить Конституцию, чтоб назначать в регионы префектов, и принять закон о местных референдумах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить в стране реформу децентрализации. Для этого глава государства предлагает внести изменения в Конституцию, разработать необходимые нормативно-правовые акты и принять закон о местных референдумах.
Об этом Зеленский заявил в четверг, 25 февраля, на заседании Совета развития общин и территорий.
"Первое - мы должны принять, наконец, изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти", - сказал Зеленский.
По его словам, речь идет о введении института префектов и ликвидации местных администраций.
"Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - пояснил Владимир Зеленский.
Также, по словам президента, нужно разработать нормативные акты, которые дадут импульс для развития общин.
"Вторая задача - разработать и принять нормативные акты, которые учитывают специфику самоуправления в наших городских общинах, дадут городам импульс для развития", - сказал Зеленский.
Также президент считает нужным разработать и принять законодательство о местных референдумах.
"Это усилит влияние общин на деятельность местной власти. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - заявил глава государства.
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о завершении реформы децентрализации в начале ноябре 2020 года.
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