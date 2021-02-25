Экс-генпрокурор Юрий Луценко, который еще недавно боролся с онкологией, станет телеведущим ток-шоу на "5 канале", принадлежащем Петру Порошенко. Премьера запланирована на середину марта, а трактовые прогоны уже начались. Об этом сообщает телеграм-канал TV post.

"Юрий Луценко - экс-генпрокурор и кум жены Петра Порошенко Марины - меняет амплуа. Теперь он станет телеведущим - будет вести собственное ток-шоу на "5 канале" Петра Порошенко. В строжайшей секретности шоу проходит все тракты в павильоне на улице Электриков. Шоу покажут в новом весеннем сезоне. Первый эфир запланирован на середину марта", - говорится в сообщении.

Также авторы поста предположили, что "на политический пенсии, очевидно, скучно, а свободного времени - много".

"Как известно, Марина Порошенко вместе с Юрием Луценко крестили дочь экс-министра информполитики и генпродюсера "5-го канала" Юрия Стеця Еву", - добавляется в сообщении.

Напомним, что 18 февраля Петр Порошенко официально стал собственником канала "Прямой". "Страна" подробно разбиралась в том, зачем Порошенко купил сам у себя "Прямой" канал.

Также мы сообщали, что Порошенко после покупки канала "Прямой" улетел с женой в Стамбул.