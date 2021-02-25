В суд с требованием заблокировать в Украине десятки сайтов обратился зернотрейдер Александр Николаевич Пан, который также известен в сфере IT-стартапов. В иске он указал, что на интернет-ресурсах была размещена информация, которую суд признал неправдивой и порочащей его достоинства.

Об этом говорится в материале "Страны".

"Истец отметил, что на протяжении 2016-2018 годов испытывал вмешательство в его личную жизнь со стороны третьих лиц при помощи сети интернет, а именно, через следующие веб-ресурсы", – говорится в судебном решении.

В суд Пан обратился к суду эти сайты арестовать и заблокировать. При этом он не приводил примеры порочащих его статей. Указывались только названия сайтов (то есть подобных материалов там вообще может и не быть).

Кроме того, указанный истцом список с тем, что заблокировала Нацкомиссия связи, не совпадает. Так, в решении суда есть известный сайт Reddit, которого нет в списке Нацкомиссии. И много других несовпадений. В частности - в жалобе Пана нет ни РБК, ни "Живого журнала". А в списке Нацкомсвязи они есть.

Как установила "Страна", этот казус содержится уже в самом решении Голосеевского суда: у заявителя список "вредных" сайтов один, а в резолютивной части решения - уже тот, который был опубликован по итогу.

Также обращает на себя внимание, что в решении суда заявителем выступает частное лицо. Хотя в заявлении Нацкомсвязи говорится, что вердикт Голосеевского суда им направил следователь Нацполиции, который ведет это дело.

О том, что речь идет об Александре Пане подтвердил и замглавы МВД Антон Геращенко.

"Есть такой гражданин - Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами. 17 декабря 2020 Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия", - сообщил Антон Геращенко.

По его словам, полиция после реформы уголовно-процессуального законодательства обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления. Этим и воспользовались Пан и его адвокаты. Также они обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

"Система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк. Судья Плахотнюк 4 февраля 2021года выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. Пана, то есть - "орудием преступления", и налагает на них арест. Далее необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", - написал Геращенко.

Он сообщил, что полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Уголовное производство, по словам Геращенко, будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыт согласно предусмотренной УПК процедуры.

"В отношении судьи Плахотнюк, то лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного, по моему мнению, решение о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности. С Александром Паном разговор будет проведен отдельно", - сообщил Геращенко.

Отметим, что Александр Пан является учредителем компании Mak Holding. Основное направление ее деятельности — экспорт пшеницы из Черноморского региона и других стран Европы на мировой рынок.

Напомним, власти предписали украинским провайдерам заблокировать в общей сложности 426 сайтов. Основание - определение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 04.02.2021 по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В список попали Живой Журнал, Liveinternet, РБК и другие.

Также мы разбирались, зачем СБУ и МВД требуют от провайдеров отключать сайты и телеграм-каналы.