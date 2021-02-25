Суд в Виннице приговорил активистку движения Femen Алису "Огонек" Виноградову к двум годам ограничения свободы и штрафу общей суммой в 50 тысяч гривен за поджог трамвая возле фирменного магазина Roshen в 2017 году.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает корреспондент "Страны".

Согласно судебному постановлению, в сумму штрафа включена оценочная стоимость самого трамвая (около 35 тысяч гривен) и затраты на экспертизу (15 тысяч гривен).

Теперь у активистки есть 30 дней на подачу апелляции. В комментарии "Стране" Виноградова сообщила, что намерена оспорить решение суда.

"Весна пришла. Посадят всех, кроме тех, кого обещали. А бывший президент - олигарх Порошенко, конечно, потерял свое влияние в Украине, но сохранил его на суды в своей маленькой латифундии - городе Виннице. Мы опротестуем преступное решение рошеновского суда", - заявила Виноградова.

Также в распоряжении "Страны" оказался текст приговора активистке.

Согласно документу, суд установил, что нарушение общественного порядка Виноградовой было совершено исходя из "мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом".

"Действуя намеренно, грубо нарушая общественный порядок, не придерживаясь установленных правил поведения в общественных местах, желая показать свое неуважение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, пытаясь привлечь как можно больше внимания к своему преступлению, с особым цинизмом, который выражался в оголении верхней части туловища, с особой дерзостью, облила макет трамвая бензином", - говорится в решении суда.

Напомним, 14 ноября 2017 года Алиса Виноградова сожгла декоративный трамвайный вагон возле главного магазина Roshen в Виннице. Эта акция была посвящена оффшорным разоблачениям на тот момент президента Украины Петра Порошенко, связанным с публикацией "райских документов".

Ранее мы писали о том, как Печерский суд Киева закрыл дело против активистки Femen Анжелины Диаш де Кинташ, которая 21 июля 2017 года под видом журналистки пробралась на встречу президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко и обнажила грудь с надписью "Жыве Беларусь".