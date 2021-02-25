Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встал на защиту IТ-ресурса GitHub, который оказался среди 426 сайтов, которые украинские власти предписали заблокировать в стране.

Об этом глава Минцифры написал в своем Telegram-канале.

"Мы не дадим заблокировать GitHub Gist. Скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры", - написал Федоров.

Также прокомментировал закрытие GitHub один из самых известных программистов Украины, блогер, известный под псевдонимом Макс Фрай. По его мнению, то, что под запрет попали сайты о криптовалютах и поддомен GitHub - довольно странно.

"Да, фейковые новости сейчас очень популярны в различных "сетках". Сливы – плохо, но подобная цензура и блокировка – ничем не лучше. Такими действиями просто дают толчок быстрее адаптироваться под новые "реалии" и учат обходить блокировки. Получаем обратный эффект. За сутки можно создать сотни сливных сайтов", - считает разработчик.

Также он рассказал, что практически каждый программист ежедневно пользуется платформой для разработчиков GitHub. И "Блокировке подлежит поддомен gist, на котором можно делиться кусками кода, но из-за того, что весь сайт работает через шифрованый протокол, блокировать придется весь сайт".

Программист уточнил, что можно включить VPN и продолжать пользоваться заблокированными сайтами, но тем не менее, блокировка GitHub является помехой для IT-бизнеса в то время как многие и так принимают решение уехать из Украины и регистрировать свои компании в других странах.

Смысл начинать что-то в Украине, если на твой проект или на процесс разработки в секунду могут наложить запрет? Вопрос риторический. Так и с одним моим проектом произошло полгода назад. В суд отдали отфотошопленную картинку с рекламным баннером казино. При том, что структурно в коде его там быть никак не может. Но кто же в этом будет разбираться, если кому-то это выгодно. Получили игрушку, с помощью которой кто-то удовлетворяет свои политамбиции в ущерб одному из самых прогрессивных секторов экономики", - считает Макс Фрай.

GitHub — это "социальная сеть для разработчиков". Участникам, кроме непосредственного хранения кода, своих проектов, можно общаться, комментировать изменения друг друга, отслеживать новости знакомых. У программистов есть возможность объединять репозитории и выводить вклад участника в виде дерева.

Напомним, СБУ приказала интернет-провайдерам заблокировать четыре крупных телеграмм-канала, "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". ачем СБУ и МВД требуют от провайдеров отключать сайты и телеграм-каналы подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что под блокировку в Украине попали множество известных сайтов, в том числе Живой Журнал и Liveinternet.