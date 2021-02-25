Операторы мобильной связи в течение года два раза могут обновить стоимость связи
В Украине снизят в два этапа межоператорские тарифы - расчетные ставки за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной связи. Стоимость звонков на междугородном и местном уровнях будет одинаковой. Тарифы обновятся 1 июля 2021 года и 1 января 2022-го.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ).
Согласно заявлению НКРСИ, такое решение разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.
Как изменится стоимость связи с 1 июля 2021 года:
- расчетную таксу за терминацию междугородного телефонного трафика (в том числе и мобильного) на междугородном уровне установят в размере 0,10 грн/мин;
- расчетную таксу за терминацию междугородного телефонного трафика (в том числе и мобильного) на местном уровне установят в размере 0,07 грн/мин.
Как изменится стоимость связи с 1 января 2022 года:
- расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика (в том числе и мобильного) на междугородном уровне составит уже 8 копеек за минуту;
- расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика (в том числе и мобильного) на местном уровне будет 5 копеек за минуту.
"В основу регулирования взаиморасчетов между операторами положен принцип создания равных и справедливых условий деятельности для всех субъектов рынка, формирования расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям на основе себестоимости с учетом прибыльности телекоммуникационных услуг и недопущение установления демпинговых или дискриминационных такс отдельными операторами", - добавили в НКРСИ.
Также спецкомиссия рассказала о позитивных моментах от снижения расчетных такс как для операторов, так и для потребителей
В частности, операторы телекоммуникаций получат возможность:
- уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов телекоммуникаций;
- увеличить объем межсетевого трафика;
- предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.
Клиенты операторов получат:
- возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг за ту же стоимость;
- уменьшение стоимости межсетевых звонков.
Ранее мы рассказывали, что с 2021 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.
Также сообщали, что Киевстар и Vodafone объединили свои мобильные сети.