В Украине не планируют возобновлять расследования закрытых дел, в которых фигурирует сын президента США Хантер Байден. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что они касаются не юридической системы, а геополитики.

Об этом Венедиктова заявила в интервью британскому изданию "The Independent".

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден – Ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - заявила генпрокруор.

Также Венедиктова заявила, что Украина не была вовлечена а выборы президента США, и это хорошо.

"Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики", - сказала Ирина Венедиктова.

Что касается расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы провести проверку по этому поводу, Венедиктова заявила, что правоохранители будут действовать так же, как и ранее.

"У меня нет информации по каким-либо официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, которым оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос", - сказала генпрокурор.

Напомним, ранее в НАБУ заявляли, что не расследуют деятельность компании Burisma в тот период, когда в ее правление вошел Хантер Байден.

Также мы писали о том, что в комитете Сената США считают, что работа сына Байдена в Украине создавала проблемы и конфликты интересов.