Скандал разгорается в школе Кривого Рога после того, как часть родителей учеников в одном из классов не сдали деньги для поздравления учительницы с днем рождения. Из-за этого в родительском чате посыпались оскорбления в адрес не сделавших взнос. Переписка родителей была опубликована в соцсети блогером Алексеем Таймурзиным.

На скринах видно, что одна из мам назвала не заплативших свиньями и заявила, что не хочет, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с малоимущими.

"Как-то их слишком много. Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А кормить свиней и их спонсировать я не собираюсь", - написала женщина.

Автор поста сам возмущен разгоревшимся скандалом и прокомментировал его в достаточно жесткой форме.

"Вы там что, совсем уже берега попутали до@уя "богатые и успешные" родители учеников КОШ №1 (ул.Чкалова 1ж)?! Вы что себе, м@ази, позволяете?! Вы как там в родительских чатах отзываетесь про людей с небольшим достатком, а?!" - написал Алексей Таймурзин.

По данным блогера, родители пытаются установить того, кто сделал переписку в чате достоянием общественности.

Опубликованная переписка вызвал резонанс в соцсети и собрала десятки комментариев.

"Просто моральное дно и самое страшное ,что они и своих детей по таким же принципам воспитывают. И какие там богатые и успешные, уверенна, что самые обычные люди среднего достатка как и многие. Просто настолько обмельчавшие и умом не блещущие, что кроме как в родительском чатике самоутвердиться за счет других больше ничего в этой жизни не могут", - пишет один из пользователей.

"Заявление в полицию, за вымогательство в коммунальном учреждении, также буллинг ребенка и бездеятельность администрации, конечно параллельно в районо и гороно", - советует другой пользователь.

"А почему это они себе позволяют??? Это мы им позволили над собою измываться и загнать себя в угол, это мы им дали такую возможность нас презирать и считать скотом!! Вот в чем теперь проблема, сами породили паразитирующих людей, а теперь в шоке от них!!!!" - возмущается комментатор.

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