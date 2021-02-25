Операторы связи "Киевстар" и "Укртелеком" заявили об отсутствии возможности блокировать отдельные телеграм-каналы, как того потребовала Служба безопасности Украины в отношении каналов "Резидент", "Легитимный", "Сплетница" и "Картель".

Об этом со ссылкой на представителей компаний сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

В "Киевстаре" сообщили, что ограничить доступ к телеграм-каналам, не блокируя мессенджер Telegram невозможно.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - объяснили в пресс-службе мобильного оператора.

Кроме того, представители "Киевстара" заявили, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является спорной юридической конструкцией, о чем оператор последовательно заявляет в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений судов.

В свою очередь "Укртелеком" заявил о чрезвычайной технической сложности реализации решения о блокировании отдельных телеграм-каналов и считает, что власти должны предоставить операторам рекомендации по выполнению этого требования с учетом соблюдения права пользователей на доступ к другим каналам и ресурсам в Telegram.

"Укртелеком" ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда. В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", - говорится в заявлении.

Вчера мы сообщали, что Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ направил в Нацкомиссию постановление следственного судьи Киевского районного суда Харькова, которое касается четырех телеграм-каналов.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ", - говорится в постановлении.

Перед этим, 1 февраля, СБУ объявила о разоблачении сети телеграм-каналов, которые, по утверждению спецслужбы, были направлены на дестабилизацию ситуацию в стране и управлялись из России. Среди них "Резидент", "Легитимный" и другие.

Также сегодня "Страна" писала, что следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с требованием заблокировать работу 426 сайтов. Среди этих веб-ресурсов сайт российского издания РБК, соцсеть "Живой Журнал", а также местный портал Винницы.