В пятницу, 26 февраля, в Украине после нескольких морозных дней ожидается потепление: в большинстве областей воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту февральскую пятницу", - рассказала синоптик.

По ее данным, в нашей стране значительно потеплеет. В частности, в западных регионах температура воздуха днем будет поднимется до +10...+16 градусов.

На остальной территории Украины ожидается +7 +12 градусов. В восточных и северо-восточных областях столбики термометрова покажут днем ​​+5...+9 градусов, однако ночью еще возможны небольшие морозы.

Синоптик добавила, что в Украине в пятницу будет без осадков, но ожидается сильный порывистый ветер.

В Киеве 26 февраля будет солнечно, без существенных осадков. Днем ​​потеплеет до +10 градусов.

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