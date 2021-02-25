Подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко освобожден из-под стражи под залог более 52 миллионов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"За Яценко внесен залог, определенный ранее судом как альтернатива меры пресечения в виде ареста- 52 млн 210 тыс грн", - сообщили в ВАКС.

По данным ВАКС, залог был внесен обществом, название которого суд обнародовать не может.

Данную новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Арестованный сегодня ночью экс-топ-менеджер Приватбанка Яценко моментально вышел под залог, внеся 52,21 млн гривен. Так как сумма немаленькая, судя по всему, она была заранее согласована и подготовлена к взносу", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, ранее правоохранители сообщили бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой).

После этого его задержали в "Борисполе". "Страна" подробно описывала, кто такой Владимир Яценко.

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