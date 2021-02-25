Служба безопасности Украины раскрыла дело о похищении в 2012 году бывшего руководителя и совладельца компании "Нефтегаздобыча", нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Олега Семинского.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи (речь о Николае Рудьковском - Ред.).

По данным спецслужбы, к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира.

"Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 миллионов долларов. В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст. 127 "Пытки", ст. 146 "Похищение человека" и ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Правоохранители проводят обыски по месту жительства и офисов фигурантов преступления.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении похитителям Олега Семинского. Организатором похищения признан Николай Рудьковский, бывший министр транспорта и депутат от Соцпартии.

Напомним, Семинский ранее уже рассказывал о том, что похищение и покушение на него инициировал Рудьковский.

"Похищение и покушение на убийство инициированы моим бывшим другом и партнером, экс-народным депутатом Николаем Рудьковским и гоп-компанией "Молдаван" (Юрий Ериняк - Ред.), "Салават" (Рафаил Салаватов - Ред.) и преступники", - говорил Семинский через год после своего освобождения, случившегося весной 2015 года.

Также мы писали о том, что Рудьковского задержали в Москве в 2018 году. А в 2019-м приговорили к 2 годам колонии за нападение на посольство РФ в Киеве.