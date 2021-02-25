Национальная полиция Украины и прокуратура подадут апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает операторов сети и интернет-провайдеров заблокировать доступ к 426 сайтам.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР. Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию", - сказал собеседник.

При этом ни прокуратура, ни Нацполиция пока не обращались в суд по этому поводу.

"Будут обжаловать это определение в установленном законом порядке", - сказал источник.

Напомним, сегодня следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с требованием заблокировать работу 426 сайтов. При этом схема блокировки такая же как и по четырем телеграм-каналам, которые было предписано заблокировать вчера.

В числе попавших под ограничение сайтов оказались веб-страница российского издания РБК, сайт статистики мессенджера Telegram, социальная сеть "Живой Журнал" и другие.

Кроме того, в этот список попал и винницкий городской интернет-портал 20minut.ua. Издатель этого сайта Александр Човган намерен оспорить блокировку.