Во Львовском горсовете решили создать депутатский хор и репетировать прямо в сессионном зале в свободные от заседаний дни. Идею предложил городской голова Андрей Садовый, чтобы улучшить коммуникацию и создать гармоничные отношения между местными депутатами.

Об этом сообщил руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал, который и будет дирижировать депутатским хором, передает ZAXID.NET.

По словам депутата горсовета Владимира Лучишина, хор будет смешанный - мужской и женский.

"Начнем с гимна Украины, чтобы депутаты могли достойно выполнять гимн", - поделился планами депутат, который также планирует петь в хоре.

По мнению дирижера будущего хора Дмитрия Кацала, все, что сопровождается музыкой и хоровым пением, в результате дает гармонию.

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