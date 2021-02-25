Ночью в Киеве из окна многоэтажки выпала 12-летняя школьница
В Киеве в ночь на четверг, 25 февраля, из окна многоэтажки на улице Зодчих выпала 12-летняя девочка. Она выжила, но получила многочисленные травмы и переломы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент, который произошел прошлой ночью, стал третьим подобным случаем в Киеве за последний месяц. Школьница выпала из 8 этажа дома на улице Зодчих.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и врачи. Ребенка с многочисленными травмами и переломами госпитализировали. Детали инцидента выясняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве с балкона 14 этажа выпала 13-летняя девочка.
Также мы писали о том, что в первых числах месяца в Киеве девочка-подросток выпала с 17 этажа и разбилась.