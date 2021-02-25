Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. После переговоров украинский лидер сообщил, что ближайшая цель государства - получение Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Об этом Зеленский и Столтенберг сообщили в Twitter в четверг, 25 февраля.

"Хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским. НАТО твердо поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему привержены укреплению нашего тесного партнерства", - написал Столтенберг.

В свою очередь Зеленский поблагодарил генсека НАТО за то, что и он лично, и члены организации поддерживают "стремление к членству" в Альянсе.

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. (...) Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор", - написал президент Украины.

Также Зеленский добавил, что сотрудничество с НАТО чрезвычайно важно для Украины.

"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - написал украинский лидер.

В свою очередь недавно МИД Украины заявил, что видит страну полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Поэтому украинское правительство ожидает от Альянса План действий по членству в НАТО, чтобы провести необходимые реформы.

Напомним, ранее в феврале Украина предложила НАТО проводить воздушные операции в пространстве над Крымом.