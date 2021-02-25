В Ивано-Франковской области, которая остается лидером по суточному приросту новых случаев коронавируса, вводят жесткие карантинные ограничения. Они начнут действовать с пятницы, 26 февраля и продлятся, предварительно, две недели.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Фейсбуке, в четверг, 25 февраля.

Ограничения, которые будут действовать в городе и области на протяжении двух недель:

детсады с завтрашнего дня закроют, однако рассматривается вопрос о введении дежурных садов, чтобы родители могли оставить там детей. Школы переходят на дистанционное обучение;

движение транспорта (в то числе с городским, междугородним автобусным, железнодорожным и авиационным) будет приостановлено. Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями - до пяти человек (без учета детей в возрасте до 14 лет) и служебными/арендованными авто - исключительно на сидячих местах и с использованием индивидуальных средств защиты.

"Но отмечу, что городской общественный транспорт будет ездить! Будут курсировать все маршруты, но в режиме спецперевозок: только сидячие места и со справкой от работы", - добавил Марцинкив.

всем учреждениям и предприятиям рекомендуется перевести работу в гибкий график и дистанционный режим;

контрольно-пропускные пункты продолжат работать.

Напомним, Ивано-Франковская и Черновицкая области оказались в "красной зоне", согласно новому канантинному делению.

Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области в одну из больниц поступили воздухозависимые дети. Это первые подобные случаи за все время пандемии.

Также сообщали, что на Прикарпатье из-за критической ситуации с Covid-19 развернули временный госпиталь.