Весной начинается период поминальных дней - родительских суббот. В эти даты поминают усопших родственников, друзей, коллег и дорогих людей.

В родительские субботы запрещено ссориться, веселиться, тяжело работать по дому, крепко выпивать. Допускается наведение порядка на могилах, высадка там цветов. Разрешается и приветствуется посещение службы в храме, молитва о душе умершего, поминальная семейная трапеза, подача милостыни.

"Страна" публикуем даты всех родительских субботы в 2021 году:

6 марта - Вселенская мясопустная родительская суббота. Всегда за неделю до Великого поста. Поминают всех усопших, необязательно близких родственников.

27 марта, 3 апреля, 10 апреля - родительскую субботы на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.

11 мая - Радоница, на девятый день после Пасха, которая в этом году выпадает на 2 мая. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища.

19 июня - Троицкая родительская суббота, накануне Святой Троицы, через 50 дней после Воскресенья Христова.

9 октября - Покровская родительская суббота, накануне Покрова Богородицы. Чтят память в том числе военнослужащих, которые стояли на защите родины и погибли.

6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученника Дмитрия Солунского, последняя в году.

Весной же нас ждут Масленица и Прощенное воскресенье.