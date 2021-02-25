Во вторник, 23 февраля, сотрудники ГБР пришли с обыском к сотнику Майдана и ветерану АТО Игорю Солонинко и изъяли его имущество.

Об этом сообщила народный депутат от "Евросолидарности" София Федина на своей странице в Facebook.

По информации народного депутата, Солонинко инкриминируют избиение беркутовца 20 февраля 2014 года в. Во время обыска у него изъяли технику и личные вещи.

Солонинко значится в открытых реестрах как глава "Организации участников боевых действий и волонтеров Галичины". Проживает во Львове. Поддерживает Порошенко, часто принимал участие в его акциях.

На сайте ГБР следственных действиях в отношении Солонинко не говорится. В то же время "Рух опору капітуляції" подтверждает обыск и говорит, что на вторник бывшего атошника вызывают на допрос.

В повестке для Солонинко, фотографии которой обнародовал "Цензор.НЕТ", указано, что Игоря Солонинко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

В то же время информации от самого Солонинко об обысках в его доме нет. Игорь Солонинко - один из активных участников Евромайдана, был там сотником 5-й сотни Самообороны майдана. Родился в 1989 году, проживает во Львове.

Напомним, в 2018 году генпрокуратура сообщила активисту Ивану Бубенчику о подозрении в убийстве двух правоохранителей во время Евромайдана. Почему прокуратура решила привлечь его к ответственности подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что ООН хочет вывести преступления майдановцев из-под амнистии.