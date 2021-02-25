В Министерстве иностранных дел России считают политическое обострение в Армении, где армия потребовала отставки премьер-министра Николы Пашиняна, внутренним делом страны.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавром сказал во время телефонного разговора с главой МИД Армении Артуром Айвазяном, сообщается на официальном сайте министерства.

"Айвазян информировал о последнем развитии событий в Республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля армия Армении потребовала отставки Пашиняна, армянский генеральный штаб заявил, что "премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент". Премьер при этом считает, что опасность переворота в стране "контролируема".

Также сообщалось, что в конце января в Армении возобновились акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Митинги начались еще в прошлом году, причиной послужило принятие Пашиняном, совместно с РФ и Азербайджаном, решения о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий, ранее принадлежавших Армении.