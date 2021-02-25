Тридцать медиков были вакцинированы от коронавируса в Киеве всего за первые полчаса начавшейся прививочной кампании. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"По состоянию на 11:30 вакциной CoviShield вакцинировали 30 медиков, все чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

В первых рядах на вакцинацию пришел заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

"Я решил самостоятельно, что вакцинация необходима. Необходима массовая вакцинация населения Украины для того, чтобы сбить шквал ковидной инфекции. К сожалению, люди предвзято относятся к вакцинации. Надеюсь, наш пример станет положительным и будет аргументом для сомневающихся", - сказал Куценко.

Для иммунизации киевлян в столице сформировали 15 мобильных бригад.

Ранее "Страна" писала о том, что 25 февраля в Киеве началась вакцинация от коронавируса, первым прививку получил заведующий Александровской больницей.

Также мы сообщали, что в Харьковскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса для медиков.