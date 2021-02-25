Экс-депутат Коминтерновского района Одесской области Сергей Щербич рассказал о событиях 24 апреля 2015 года, когда Сергей Стерненко с Русланом Демчуком на него напали, похитили и пытали, заставляя отказаться от депутатских полномочий.

Видео с его рассказом, записанное в 2015 году, находится в распоряжении "Страны".

По словам Щербича, 24 апреля в 7 часов вечера ему позвонил Руслан Демчук, член Правого сектора и захотел встретиться. На встрече присутствовал и радикал Сергей Стерненко, которого 23 февраля этого года приговорили к семи годам тюрьмы по данному делу.

"Когда я подъехал к ним, они сидели в машине. Мы поздоровались и [они] пригласили меня присесть на заднее сидение машины Опель зеленого цвета с номерами ПТНХ. Меня привезли на какую-то закрытую территорию, вытащили из машины, кинули на пол. Избили ногами, потом обратно затащили в машину и буквально провезли метров 200 и завели в подвал. В подвале меня вновь кинули на пол, начали наносить мне удары ногами.

После этого посадили меня на стул и начали лечить, можно так сказать. Начали вытягивать из меня пули резиновые с ноги. После этого меня посадили и сказали "Жди! Сейчас мы тебя будем допрашивать". При этом они снимали меня на камеру и заставляли меня сказать, что я сепаратист и титушка. На что я им отвечал, что никогда не был сепаратистом и не был титушкой.

Также они пытали меня. И говорили о том, что я должен сложить полномочия депутата. Что такой, как я, не может быть депутатом. При этом используя плоскогубцы выкрутили мне пальцы, били по коленным чашечкам и также стреляли из пистолета у меня возле головы. Они стреляли возле моего уха так, что я терял сознание. Они угрожали мне и моей семье, говоря о том, что я должен сложить полномочия депутата. Я согласился, что когда они меня отпустят, я сложу полномочия.

После этого они меня отпустили, посадили в машину и обратно вывезли. Посадили на лавку, и когда снимали с меня черный мешок сказали, что я должен выполнить те условия, о которых они сказали, или они вернутся, и с моей семьей что-то может случиться.

После того, как я не сложил полномочия депутата, преследования на этом не закончились. Они приезжали там, где я проживаю и ловили меня, пытаясь нанести мне побои", - заявил Щербич.

Ранее "Страна" разбиралась, чем доказана вина Стерненко в уголовном деле о похищении и пытках депутата Щербича.