Флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa, которая начала продавать спальные места в самолетах, с 30 апреля будет выполнять прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне во Львов.

Об этом сообщает Аvianews.com.

По их данным, авиакомпания будет выполнять эти рейсы в дополнение к маршруту Львов-Мюнхен, который функционирует с 2009 года.

Lufthansa внесла в расписание прямые рейсы Франкфурт-Львов с 30 апреля 2021 года. В мае авиакомпания планирует летать четыре раза в неделю между Франкфуртом и Львовом: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на региональных самолетах Bombardier CRJ 900.

Также авиакомпания в начале лета - с 1 июня добавит два дополнительных рейса по вторникам и четвергам. После чего общая частота полетов достигнет шести в неделю.

Купить билеты Львов-Франкфурт можно по цене от 5 800 грн в обе стороны по тарифу Lite, который включает перевозку только ручной клади.

Франкфурт является основным транзитным узлом Lufthansa. Авиакомпания предлагает пересадки в этом аэропорту в другие точки мира, включая Америку и Азию.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Lufthansa перестала пускать на борт в обычных масках. Теперь пассажиры должны носить хирургическую маску или маску FFP2 или маску стандарта KN95/N95 во время посадки, полета и при выходе из самолета.

Также сообщали, что SkyUp откроет пять новых рейсов в Европу.