Украинские правоохранители объявили в розыск подозреваемого в госизмене лидера Партии Шария Анатолия Шария. Об этом сообщает СБУ.

"25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые стали основанием для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату Шария вручили ходатайство об избрании меры пресечения его подзащитного, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, Шария обвинили в госизмене и по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и по другим признакам".

Также мы сообщали, что 25 февраля Шарий второй раз не явился на допрос в СБУ. Мы приводили позицию его адвоката Валентина Рыбина, который еще утром предположил, что его клиента будут объявлять в государственный розыск, а затем попытаются и в международный.

"Нам вручили ходатайство которое будет направлено в Печерский районный суд Киева, для разрешения задержания Шария и дальнейшей его доставки в суд, чтобы в суде рассмотреть ходатайство о взятии Шария под стражу, а затем объявить Анатолия в международный розыск. Это заведомо проигрышная позиция СБУ", - рассказал Рыбин.

Ранее мы публиковали комментарий самого Шария относительно объявленного ему подозрения.