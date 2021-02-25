Народные депутаты фракции "Слуги народа" Виталий Безгин, Елизавета Богуцкая и Никита Потураев, в ответ на претензии от руководства фракции по поводу их письма в поддержку радикала Сергея Стерненко, предложили исключить себя из фракции.

Об этом свидетельствуют скрины переписки во фракционном чате, которые находятся в распоряжении "Страны".

В частности Потураев, в ответ на сообщение главы фракции Давида Арахамии с просьбой о том, чтобы нардепы писали о личной позиции, а не составляли коллективные воззвания, ответил: "Так выгоните нас из фракции - делов-то".

"Давид Арахмия, мы и не писали заявления от фракции. Четко обозначили, что это позиция отдельных депутатов... Согласна с Никитой Потураевым. Если фракцию не устраивает то, что мы делаем отдельно заявление - пусть нас исключают", - написала Богуцкая.

Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году. После этого часть депутатов от "Слуги народа" подписали заявление в его поддержку.

Также "Страна" сообщала, что мнения по поводу Стерненко среду депутатов "Слуги народа" разделились и в чате фракции разгорелась бурная дискуссия.