В Армении накаляется обстановка на фоне призывов армии к отставке премьера Никола Пашиняна и массовых протестов после проигрыша в войне за Карабах в ноябре минувшего года.

В четверг против Пашиняна выступили военные, он объявил о попытке военного переворота .

Разбирались, что происходит в Армении и каковы последствия.

"Никол - предатель"

В четверг по всему Еревану народ вышел на улицы в поддержку позиции Генштаба ВС Армении с требованием отставки Пашиняна, скандируя "Никол – предатель". Ранее премьер отправил в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Это произошло после того, как командование армянской армии подписало заявление с протестом против увольнения первого заместителя начальника Генштаба. Военные считают, что решение об увольнении Тирана Хачатряна принималось без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь исключительно на личных амбициях.

"В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что премьер-министр Армении и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент.

"Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели, - говорится в заявлении. - Исходя из сложившейся ситуации, Вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа".

Ранее СМИ сообщали, что Хачатрян якобы высмеял слова главы правительства о российских оперативно-тактических комплексах "Искандер". Пашинян в интервью изданию 1in.am подверг критике российские комплексы, заявив, что они плохо проявили себя во время эскалации конфликта в Карабахе осенью прошлого года.

В связи с этим события в Ереване уже прозвали "Революция Искандеров" или "Искандер-Майдан".

Сто метров - с тысячами полицейских

В то же время Пашинян в четверг вышел к своим сторонникам в центре Еревана и заявил, что ситуация в стране напряженная, но управляемая, а вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства.

"Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить", - заявил премьер. Премьер назвал уволенных им военачальников "братьями" и "солдатами родины", а также пообещал, что ни он, ни его семья не намерены бежать из страны "ни при каких обстоятельствах".

На видео с центра Еревана в соцсетях видно, что премьер обращался к своими сторонникам через мегафон, идя по улице в окружении толпы, но представители службы безопасности не давали прохожим приближаться к премьеру.

В армянских соцсетях обсуждают, что Пашинян "окружает себя несколькими тысячами полицейских, чтобы прошагать всего 100-500 метров".

Эксперты говорят об угрозе эскалации.

"Это не военный переворот, а призыв Генерального штаба к правительству уйти в отставку. Точнее всех Вооруженных сил Армении, так как подписали и командиры корпусов. Если бы речь шла и перевороте, то премьер-министр уже был бы изолирован, а потом было бы заявление другого содержания. Армия заявил, что требует от правительства отставки, правительство отвечает митингом. Кто будет обеспечить его безопасность? Министерство внутренних дел, полиция Армении должна определиться и сделать заявление, на мой взгляд. В противном случае большая вероятность потери контроля над ситуацией", - сказал нам политолог Рача Арзуманян.

Многое, говорят эксперты, зависит от реакции России и посольства США.

РФ высказалась нейтрально. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что в Кремле "с тревогой" наблюдают за развитием ситуации в стране, но при этом считают это "исключительно внутренним делом Армении".

Запад, ставленником которого считается Пашинян, пока никак не отреагировал на происходящее в Армении.

Зато события в Армении осудила Турция, что эксперты называют особенно унизительным (учитывая что Ереван проиграл Карабах поддерживаемому Анкарой Баку).

"Можно критиковать, требовать отставки правительства - это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны - это неприемлемо", - заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

В то же время бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна.

"Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения", - заявил он.

С требованием покинуть пост к премьеру обратились, среди прочих, два бывших президента страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также главные иерархи Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I.

"Пашиняна дожмут"

Проигранная война, выход армии из-под контроля и набирающие обороты протесты против премьера, который сам пришел к власти через майдан, обнулили его легитимность в народе.

Еще осенью эксперты предсказывали, что на политике-Пашиняна можно ставить крест. При этом такой исход, по их мнению, встретит понимание как в определенных российских кругах, так среди международных игроков.

После провала в карибской войне в стране не стихали массовые беспорядки, где помимо ухода премьера требовали денонсации капитулянтских соглашений по Карабаху.

Но в декабре карабахские соглашения были окончательно выполнены, и армяне покинули спорные территории вокруг Арцаха.

Если бы оппозиция убрала Пашиняна до этого и разорвала эти соглашения, то война могла возобновиться. И тогда весь Карабах рисковал стать азербайджанским.

И премьеру дали сделать "грязную работу" - довести до конца соглашения и провести их через точку невозврата

"Многие армяне считают Пашиняна предателем, а в его поддержку может собраться разве что массовка, организованная приближенными премьером олигархами. То, что происходит, называют попыткой ГКЧП по-еревански (но не переворотом, ведь армия сделала только заявления, действия не последовало). Скорее всего Пашиняна дожмут и в стране объявят перевыборы", - сказал нам журналист Артур Данегян.